Condividere storie e costruire mappe, un evento do co-creazione con i cittadini di Stintino per una narrazione identitaria fuori dalle logiche del turismo stagionale. L’iniziativa del "maptelling" è in programma domenica 22 marzo dalle 15.30 alle 17.30 presso il Museo della Tonnara di Stintino. C'è un volto del borgo turistico che non appare mai nelle guide o sui social: è quello fatto di ricordi, di storie di famiglia e di quei luoghi che solo chi vive qui conosce davvero. Quei posti che hanno un significato speciale, una storia da raccontare o un’emozione legata a un momento passato. L’appuntamento riunisce i residenti che hanno vissuto il paese neidiversi aspetti. Non è una lezione e non ci sono "esperti" che vengono a spiegare la storia locale, ma al contrario, l'obiettivo è proprio quello di ascoltare chi Stintino la vive ogni giorno, per raccogliere quei piccoli aneddoti e piccoli frammenti di luoghi vissuti. Insieme si creerà una mappa fatta di racconti vissuti e curiosità che verranno custodite. Voci diverse di persone che possono lasciare una traccia di un borgo che ha una storia fatta di emozioni e traguardi raggiunti.

© Riproduzione riservata