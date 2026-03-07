Il parco sportivo di Torangius porta da oggi il nome di Pino Spiga, figura storica dello sport oristanese e punto di riferimento per generazioni di giovani. La cerimonia di intitolazione si è svolta questa mattina alla presenza dei familiari, di numerosi cittadini e del gruppo “Amici di Pino”, promotore dell’iniziativa poi accolta dalla giunta comunale.

Nato a Oristano il 18 aprile 1945 e scomparso il 1° agosto 2010, Spiga ha dedicato la sua vita allo sport, in particolare alla pallavolo, prima da giocatore e poi da allenatore. Per tanti ragazzi non è stato soltanto un tecnico, ma una guida capace di trasmettere valori come rispetto, lealtà e spirito di squadra.

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore allo Sport Antonio Franceschi. «L’intitolazione di questo parco sportivo rappresenta un gesto simbolico ma profondamente sentito dalla comunità – ha detto il sindaco Sanna –. Con questa decisione vogliamo rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la propria vita allo sport e ai giovani, lasciando un segno indelebile nella crescita umana e sportiva di tante generazioni. Pino Spiga non è stato soltanto un allenatore: è stato un educatore».

Il parco, cresciuto negli anni fino a diventare un punto di riferimento per lo sport nel quartiere di Torangius, è proprio il luogo dove Spiga ha formato il talento e il carattere di tanti giovani. «Questo luogo porta da oggi il nome di una persona che ha saputo interpretare lo sport come strumento di educazione, di inclusione e di crescita – ha aggiunto l’assessore Franceschi –. Qui Pino Spiga ha insegnato a tanti ragazzi non solo a giocare, ma soprattutto a rispettare gli altri, a fare squadra e a credere nei propri valori».

L’intitolazione arriva mentre l’impianto è ancora in attesa di una nuova gestione. Il recente bando pubblicato dal Comune per l’affidamento del parco sportivo, infatti, è andato deserto e l’amministrazione dovrà ora valutare i prossimi passi per garantire la piena operatività della struttura.

