È il motore del mondo delle associazioni a San Gavino e in campo i volontari ci mettono tanta passione e impegno. Così Antonella Caboni, la presidente della Pro Loco, lancia un appello per i nuovi tesseramenti e per il rinnovo delle adesione a un sodalizio sempre presente nell’organizzazione delle più importanti manifestazioni del paese come la tradizionale mostra dello zafferano, il carnevale e l’estate sangavinese: ‘L’invito è rivolto a tutti i soci degli anni passati e anche a chi non si è mai avvicinato al mondo della Pro Loco e voglia collaborare con noi per dare energie nuove al nostro paese. L'invito è esteso anche alle associazioni e alle attività produttive, che potranno usufruire gratuitamente della nostre piattaforme web e social per farsi conoscere e dare visibilità alle proprie iniziative’. I volontari si trovano nella sede di piazza della Resistenza dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19. La Pro Loco offre il suo prezioso contributo per le attività che coprono tutti i 12 mesi dell’anno e la sua attività non si è fermata neppure in estate con i tanti appuntamenti che hanno coperto i mesi più caldi dell’anno e in particolare quest’anno ha avuto molto successo la rassegna gratuita del cinema nel cortile della casa Mereu e due anni ha ha organizzato anche la calza della Befana più lunga della Sardegna, che ha avuto una notevole partecipazione, inondando le strade della cittadina di allegre vecchiette con la scopa. La Pro Loco ha dato un importante aiuto anche nell’ultima edizione del carnevale, finanziata dall’amministrazione comunale con un contributo di 40mila euro.

© Riproduzione riservata