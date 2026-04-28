«In campo per donare», appuntamento a San GavinoIl 29 aprile è in programma il terzo torneo interscolastico di calcio, pallavolo e corsa campestre: obittivo sensibilizzare nella raccolta sangue
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Tutti insieme per creare un’occasione di sensibilizzazione per la donazione di sangue. Così il 29 aprile su iniziativa dell’istituto d’istruzione superiore Marconi-Lussu in collaborazione con l’Avis di San Gavino Monreale e con il patrocinio e la compartecipazione organizzativa del Comune si svolgerà dalle 9 l’iniziativa ‘In campo per donare. Terzo torneo interscolastico di calcio, pallavolo e corsa campestre
Dalle 9 la giornata vedrà protagonisti gli studenti di diversi istituti del territorio, impegnati in competizioni di calcio a 11, calcetto 4x4, pallavolo e corsa campestre.
Le attività si svolgeranno presso il campo sportivo comunale “Santa Lucia” (calcio e corsa campestre) mentre il torneo di pallavolo si svolgerà in piazza Marconi.
Rimarca l’importanza dell’evento l’assessore allo sport Simone Angei: «Si tratta di un’iniziativa che unisce sport, scuola e solidarietà, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani i valori della donazione del sangue, dell’altruismo e dei corretti stili di vita. La cittadinanza è invitata a partecipare».