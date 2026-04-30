Per più di 60 anni ha immortalato intere generazioni di sangavinesi e ora, all’età di 86 anni, si è spento Vittorio Altea, lo storico fotografo sangavinese, che ha raccontato con i suoi scatti la vita di un’intera comunità.

Vittorio Altea ha aperto il suo studio fotografico nel 1956, quando ancora non esisteva il rullino ma la lastra di grande formato che lui ritoccava a mano per eseguire elaborazioni sulle foto che oggi si eseguono con programmi come Photoshop. Ha fotografato generazioni di sangavinesi in tutte le cerimonie: dal battesimo al matrimonio o nei vari eventi sportivi e musicali. Non tutte le famiglie potevano permettersi un apparecchio fotografico e lui li noleggiava gratuitamente in cambio dello sviluppo e stampa della pellicola.

Nel 1985 fonda la televisione locale ‘Jolly Tv’. Con la sua passione riesce a coinvolgere la famiglia e negli anni ‘90 entrano i tre figli Andrea, Silvia e Stefano nell’attività e lo studio investe per allestire un grande laboratorio di sviluppo e stampa unico nel Medio Campidano per la tipologia dei servizi offerti, il primo ad offrire la stampa in un’ora.

Lo ricorda con affetto il volontario Luca Vaccargiu: «Il suo studio era il luogo dove intere generazioni di famiglie si sono fermate per un attimo, e sono diventate ricordo. Era una gran bella persona, un professionista davvero speciale difficile da dimenticare. Sempre disponibile, con la sua calma, la sua umiltà e il sorriso gentile con l’occhio che sapeva cogliere l’anima dietro ogni scatto. Ha saputo tramandare la sua passione e il suo mestiere ai tre figli, che ancora oggi ne raccolgono l’eredità umana e professionale».

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