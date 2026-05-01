Una grande giornata di sensibilizzazione che ha visto come protagonisti gli studenti e le studentesse del liceo ‘Marconi-Lussu’ accompagnati dai volontari dell’Avis di San Gavino e di diverse associazioni che hanno collaborato all’iniziativa insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai militari dell’Arma dei carabinieri. È stata un successo l’iniziativa “In campo per donare”, terzo torneo interscolastico di calcio, pallavolo e corsa campestre.

La giornata è stata un momento molto importante per creare un’occasione di sensibilizzazione per la donazione di sangue. Dalla mattina presto la giornata ha visto protagonisti gli studenti di diversi istituti del territorio, impegnati in competizioni di calcio a 11, calcetto, pallavolo e corsa campestre. Le attività si sono svolte presso il campo sportivo comunale “Santa Lucia” (calcio e corsa campestre) mentre il torneo di pallavolo si è disputato in piazza Marconi.

Entusiasta l’assessore allo sport e pubblica istruzione Simone Angei: «È stata una bellissima giornata di promozione dei valori dello sport e della donazione del sangue, resa possibile grazie all’impegno del liceo Marconi Lussu, dell’Avis e dei nostri uffici comunali. Fondamentale la collaborazione di tutte le società sportive coinvolte, della Consulta giovanile e delle associazioni di volontariato impegnate nei servizi di assistenza sanitaria. Un grazie a chi ha reso possibile questa manifestazione, con l’impegno a renderla sempre più strutturata nei prossimi anni».

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