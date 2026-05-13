Il palcoscenico del teatro Murgia di Guspini si è trasformato ieri in uno spazio di riflessione e scoperta in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere e delle iniziative dedicate alla promozione dell’igiene delle mani.

Davanti a una platea gremita dai bambini delle scuole primarie, è andato in scena lo spettacolo “Il caso Semmelweis”, un’opera curata dalla compagnia “Theatro” che vede recitare fianco a fianco professionisti sanitari, tecnici, amministrativi e Carabinieri.

La rappresentazione ha ripercorso la vita e le intuizioni del medico ungherese Ignác Semmelweis, pioniere della prevenzione delle infezioni ospedaliere, il cui messaggio sull’importanza del lavaggio delle mani continua a salvare migliaia di vite umane.

L’apertura della mattinata è stata affidata a Maria Francesca Ibba, direttrice facente funzioni della Asl, che ha voluto celebrare la figura dell’infermiere come perno centrale dell’assistenza alla persona. Nel suo intervento, ha sottolineato quanto sia preziosa la sinergia tra le istituzioni e le forze dell’ordine, rivolgendo un ringraziamento particolare ai carabinieri per la costante partecipazione a queste iniziative di sensibilizzazione.

Al termine dell’incontro il comandante della compagnia dei carabinieri di Villacidro, Pasquale Rutigliani, ha consegnato un assegno del valore di 500 euro come contributo volontario dei carabinieri a sostegno delle attività di prevenzione promosse dall’azienda sanitaria.

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