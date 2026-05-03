La sicurezza dei pedoni è di fondamentale importanza in tutte le strade del paese, ma non mancano le criticità soprattutto alla fine di via Roma e nel proseguo che porta a via Villacidro da una parte e a via Po dall’altra. Nel vecchio tracciato ferroviario mancano gli spazi per consentire un attraversamento senza pericoli alle persone che transitano a piedi. Di qui l’impegno dell’amministrazione comunale di San Gavino per risolvere quest’annoso problema come rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: «Questa settimana inizieranno i lavori per l'attraversamento pedonale tra via Roma e via Po, nel vecchio passaggio a livello. Da sempre chi deve attraversare questo tratto di strada è costretto a passare all'interno della carreggiata con gravi rischi. Tra pochi giorni invece sarà possibile farlo in sicurezza con un camminamento dedicato all'esterno della carreggiata. Quest’intervento sarà di grande utilità e importanza in un’ottica di sicurezza e di decoro urbano».

E proprio per la sicurezza dei pedoni l’amministrazione comunale ha sistemato mesi fa diversi passaggi pedonali rialzati in via Roma in corrispondenza dell’accesso all’ospedale ‘Nostra Signora di Bonaria’, in viale Trieste e all’ingresso del paese in via Villacidro. In tutte queste strade gli stessi cittadini avevano segnalato la forte velocità delle auto che si immettevano nel centro urbano da strade provinciali o approfittando del rettilineo, che tuttavia non è quello di una pista di formula uno.

La precedente amministrazione aveva già messo in sicurezza alcuni attraversamenti pedonali in via Trento e in via Dante in corrispondenza della scuola primaria e delle medie.

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