Se a Villacidro ci fosse un comitato di ragazzi delle scuole medie cosa chiederebbe al sindaco? Hanno provato a immaginarlo gli studenti delle scuole medie dell’Istituto comprensivo Loru Dessì, che hanno stilato un lungo elenco di desiderata da inviare all’amministrazione per poi scrivere l’articolo di giornale che tratta la questione.

Ecco il risultato.

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«Caro sindaco, ecco la Villacidro che vorremmo». Questo il senso della lettera che un gruppo di studenti della scuola media del centro del Medio Campidano ha deciso di inviare al primo cittadino. Simulando l’esistenza di un comitato di giovani, i ragazzi e le ragazze hanno stilato un elenco di richieste.

La più gettonata è stata la fine della costruzione della piscina di Is Begas. Anche se giovanissimi, in tanti hanno scritto: «La aspettiamo da anni». E sempre in tema di sport l’attenzione è stata per il miglioramento dei campi sportivi: quello di via Farina è indicato tra le priorità. Per non parlare del campo da tennis del parco Marchionni: sarebbe totalmente da rifare. «Caro sindaco», sottolineano i ragazzi, «non c’è nemmeno la rete».

I trasporti, poi. Il Comune sta realizzando una pista ciclabile. Sarebbe bello, secondo gli studenti, che venisse ultimata nel più breve tempo possibile. Anche perché, tra gli ulteriori desideri, c’è anche la creazione di uno spazio di sosta per le bici nel cortile delle scuole.

Ed ecco un punto dolente: il Comune, è l’appello, deve finire in fretta i lavori nella scuola di via Deledda che si protraggono da troppo tempo.

Se anche la richiesta di maggiore pulizia è comune, arrivano anche altre indicazioni per l’amministrazione: più illuminazione nel centro storico, il via libera a un McDonald’s, licenze per negozi con merce più accattivante e un ospedale.

I ragazzi sanno che non tutto può essere fatto dal Comune. Tanto che propongono anche una maxi scritta col nome di Villacidro a Monti Mannu, in stile Hollywood. Sognare non costa niente.

Dai ragazzi dell’istituto comprensivo Loru Dessi

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