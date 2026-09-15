Le reliquie di Santa Rita da Cascia sono arrivate a Siddi per una giornata di devozione e raccoglimento spirituale. Un’iniziativa riuscita grazie al coordinamento tra il parroco, Don Samuele Aru, e un gruppo di sacerdoti della diocesi di Ales-Terralba, in una data dal doppio valore simbolico: la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata e il quarto anniversario dal suo insediamento alla guida della comunità siddese. «Ci siamo coordinati in diocesi per far richiesta delle reliquie», spiega Don Samuele Aru.

«Ci tenevo a fare un dono spirituale alla popolazione che mi ha accolto quattro anni fa ma, avendo la responsabilità pastorale anche di Ussaramanna e Pauli Arbarei, ho voluto che questa occasione venisse condivisa da tutte e tre le mie comunità». La risposta dei fedeli è stata positiva: in mattinata, la chiesa parrocchiale ha visto una forte partecipazione per l'accoglienza del reliquiario e la preghiera personale.

Un clima di grande coinvolgimento evidenziato anche dal primo cittadino Marco Pisanu: «Per noi è una giornata importante perché siamo particolarmente devoti a Santa Rita. È un’occasione che unisce il paese sia al mattino sia al pomeriggio, con la messa e la processione, ma richiama fedeli anche dai paesi limitrofi». I momenti liturgici proseguono nel pomeriggio con la santa messa delle 18 e la processione delle 19:30 che accompagnerà le reliquie lungo la via Roma fino all’incrocio all’uscita del paese per il saluto finale e il successivo trasferimento verso la cattedrale di Ales. «A tutti i fedeli auguro di ritrovare in Santa Rita la tenacia nella preghiera e la forza per affrontare le prove della vita», conclude Don Samuele Aru.

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