«Servono più militari a Cagliari. Sosteniamo con forza anche dalla Sardegna l'appello della Lega a livello nazionale per rafforzare il contingente dell'operazione Strade Sicure».

Così Alessandra Zedda, consigliere comunale a Cagliari e commissario provinciale della Lega, annunciando una mozione in Parlamento proprio per sostenere la misura, «che auspichiamo sia sostenuta da tutta la maggioranza».

«Ad oggi – spiega una nota della Lega cagliaritana – è sempre più necessario potenziare il contingente nazionale fino a 10 mila soldati: sono 61 i capoluoghi che restano scoperti, tra questi c'è Cagliari. La situazione nella nostra provincia richiede un intervento forte e un presidio fisso, specialmente in zone sensibili come la stazione di Cagliari, dove la presenza dei militari avrebbe anche un effetto deterrenza, soprattutto alla luce degli sbarchi che stanno interessando la nostra costa e che creano forte preoccupazione per sovraffollamento e disordine sociale».

Ancora, aggiunge Zedda, «la tensione registrata nell'area tra Monastir e Sestu è finita al centro della cronaca locale per una serie di episodi recenti di microcriminalità, risse ed escalation di ordine pubblico. Penso a quanto accaduto al CAS di Monastir, teatro di disordini interni con risse sfociate in accoltellamenti e sassaiole, con ospiti della struttura coinvolti anche in episodi delittuosi nelle aree limitrofe. A Sestu i Carabinieri hanno arrestato due ospiti del centro di Monastir dopo una rapina impropria e un furto con aggressione al personale di un supermercato lungo la ex SS 131. E ancora: la violenta rissa con lesioni a margine della festa di San Gemiliano a Sestu e gli arresti per spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri residenziali».

«Di fronte alle proteste di residenti e amministratori per il senso di insicurezza, le forze dell'ordine hanno intensificato pattugliamenti e controlli straordinari tra Monastir, Sestu e la SS 131 per sedare le zone a rischio. Ma servono azioni concrete e strutturali, come quelle che la Lega sta proponendo con il rafforzamento delle forze di polizia e dei militari su Cagliari».

«La Lega si sta impegnando sul tema della sicurezza, che resta prioritario, e continuerà su questa linea. Ora serve fare presto: più militari, più polizia locale, significa più tutele per i cittadini», conclude Zedda.

(Unioneonline)

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