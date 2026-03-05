Show cooking, mostre e degustazioni: Samassi si prepara alla 36esima Sagra del carciofoUn ricco programma dal 12 al 15 marzo per celebrare una delle eccellenze del territorio
Facile trovarlo sulla tavola anche ben lontano dall’Isola, grazie alla grande cura per la qualità cui si è unita nel tempo la capacità di osservare i mercati e aggiungere le varietà richieste secondo i gusti di ciascuna zona.
Samassi celebra i suoi carciofi, e lo fa per la 36ª volta, malgrado una tradizione ben più antica e un’annata in parte rovinata dalle recenti alluvioni. Ma Samassi, col tempo, ha imparato a organizzarsi per ottenere più di un raccolto l’anno, limitando dunque i danni pur gravi.
Dal 12 al 15 marzo il ricco programma della 36ª Sagra del carciofo, molto ricco.
Ci sono la fiera, mostre, rassegne, degustazioni, folklore, sport, Show cooking, iniziative e culturali e spettacoli, con il concerto finale degli Istentales.