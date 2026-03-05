Facile trovarlo sulla tavola anche ben lontano dall’Isola, grazie alla grande cura per la qualità cui si è unita nel tempo la capacità di osservare i mercati e aggiungere le varietà richieste secondo i gusti di ciascuna zona.

Samassi celebra i suoi carciofi, e lo fa per la 36ª volta, malgrado una tradizione ben più antica e un’annata in parte rovinata dalle recenti alluvioni. Ma Samassi, col tempo, ha imparato a organizzarsi per ottenere più di un raccolto l’anno, limitando dunque i danni pur gravi.

Dal 12 al 15 marzo il ricco programma della 36ª Sagra del carciofo, molto ricco.

Ci sono la fiera, mostre, rassegne, degustazioni, folklore, sport, Show cooking, iniziative e culturali e spettacoli, con il concerto finale degli Istentales.

