Un’arma clandestina, un fucile e diverse cartucce: è quanto hanno trovato i Carabinieri nell’abitazione di un 73enne a Villacidro, dopo che la scorsa notte una vicina aveva chiamato i soccorsi denunciando minacce di morte. L’anziano è stato arrestato al termine dei controlli.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, giunti sul posto, hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Hanno ritirato cautelativamente le armi regolarmente detenute dall’uomo, tra cui un fucile semiautomatico calibro 12 con relative munizioni.

Durante l’approfondimento del controllo, però, è emersa una scoperta più grave: una doppietta calibro 12 con canne mozzate e matricola abrasa, arma modificata e considerata illegale, della quale il pensionato non ha saputo giustificare la provenienza. L’arma è stata sequestrata. Alla luce del quadro indiziario raccolto, l’uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e ricettazione.

(Unioneonline/v.f.)

