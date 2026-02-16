viabilità in tilt
16 febbraio 2026 alle 07:46aggiornato il 16 febbraio 2026 alle 07:49
Incidente sulla statale 131, traffico bloccato in direzione CagliariLo scontro all’altezza di Serrenti, sul posto 118 e carabinieri
Incidente sulla statale 131, all’altezza di Serrenti in direzione Cagliari.
Sul posto il 118 per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi. Non è ancora chiara l’entità dello scontro e quanti siano i feriti.
Intanto la viabilità è in tilt, con lunghe code di auto e traffico bloccato.
