Incidente sulla statale 131, all’altezza di Serrenti in direzione Cagliari.

Sul posto il 118 per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi. Non è ancora chiara l’entità dello scontro e quanti siano i feriti.

Intanto la viabilità è in tilt, con lunghe code di auto e traffico bloccato.

