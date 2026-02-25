Ore di ansia e di preoccupazione a San Gavino Monreale per la scomparsa di Giuseppe Caddia, 83 anni. Del pensionato, che vive da solo in campagna in località “Is Cotturas”, non si hanno notizie da qualche giorno. Per questo motivo una delle nipoti ha presentato la denuncia della scomparsa alla stazione locale dei carabinieri coordinati dal comandante Ivan Melis.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi e l’83enne, che in passato ha lavorato anche come carpentiere a Torino, potrebbe essersi allontanato a piedi dalla sua casa di campagna, ma non ha con sè né documenti, né cellullare.

Giuseppe Caddia viveva da solo, ma di solito si recava nel centro del paese vicino alla piazza Marconi, e frequentava diversi amici. La speranza è che venga ritrovato al più presto ed è stato attivato anche il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

