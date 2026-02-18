Gli era stato imposto il braccialetto, con il divieto di avvicinamento a meno di mille metri dalla vittima delle sue angherie, dopo la denuncia per maltrattamenti in ambito familiare. Ma un cinquantasettenne di Gonnosfanadiga ha violato le prescrizioni ed è scattato l’arresto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del paese attraverso testimonianze e servizi di osservazione, il 57enne sarebbe stato notato più volte, a bordo della propria auto, mentre si appostava nelle strade vicine al luogo di lavoro della donna.

Il rapporto dell’Arma è stato all'autorità giudiziaria: il giudice ha disposto un inasprimento della misura cautelare ed è scattato il trasferimento ai domiciliari.

