Nel corso della notte i carabinieri di Sanluri hanno proceduto all'arresto di un diciannovenne del posto, disoccupato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un controllo sul territorio delle vie del centro abitato, hanno fermato il giovane e, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di approfondire il controllo, trovandolo in possesso di una sigaretta artigianale confezionata con dell’hashish.

A seguito dell’esito della perquisizione, le forze dell’ordine hanno deciso di estendere il controllo all’abitazione del giovane dove, all’interno della cucina, hanno rinvenuto un kit per il confezionamento e lo smercio. In totale sono stati sequestrati oltre 68 grammi di hashish, quattro bilancini di precisione e 440 euro in contati, che i militari hanno ritenuto il frutto dell’attività illecita.

Sono stati, inoltre, rinvenuti due coltelli intrisi di sostanza stupefacente e ben 222 bustine destinate al confezionamento delle singole dosi. Ricostruita la vicenda, il giovane è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza con rito direttissimo prevista per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

