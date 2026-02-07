Momenti di paura ad Ussaramanna, dove un 47enne, trovato alla guida senza patente, si è scagliato contro i carabinieri, arrivando a minacciarli di morte e ad aggredire uno dei militari prendendolo a pugni, prima di essere arrestato.

L’episodio è avvenuto nel corso dei posti di vigilanza sulle strade del Medio Campidano.

Il protagonista, in negativo, della vicenda è stato sottoposto a un controllo e, come accennato, gli accertamenti hanno permesso di scoprire che si era messo alla guida dell’auto nonostante la patente gli fosse stata revocata (e non per la prima volta) nel 2024.

La situazione è poi degenerata una volta raggiunti gli uffici del Comando per l’espletamento delle formalità di rito. L’uomo, orginario di Turri e già noto alle forze dell’ordine, in preda a un improvviso stato di forte agitazione, avrebbe rivolto gravi minacce di morte e frasi intimidatorie nei confronti di uno dei militari, passando rapidamente dalle parole ai fatti e colpendolo con alcuni pugni.

L’aggressore è stato poi prontamente immobilizzato e dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente revocata.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 47enne è stato quindi ricondotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo in tribunale. Il veicolo è stato invece sottoposto a sequestro amministrativo.

(Unioneonline)

