È stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di Giuseppe Caddia, il pensionato di 83 anni che viveva nella sua casa in campagna in località ‘”Is Cotturas” e di cui non si avevano notizie da giorni.

Il ritrovamento è avvenuto in località “Funtan’e canna” non lontano dalla strada statale 197 e dal centro abitato, vicino a un piccolo ruscello d’acqua.

Era stata una delle nipoti a segnalare la sua scomparsa nei giorni scorsi. Così tutta San Gavino Monreale piomba nel dolore e nello sconforto dopo giorni carichi di preoccupazione e di speranza di poter ritrovare Caddia ancora in vita.

Il pensionato in passato ha lavorato tanti anni in Piemonte, ma anche in America Latina e nei Paesi Arabi. Ogni giorno era solito recarsi con la sua bicicletta nel centro del paese dove incontrava gli amici in piazza o seduto nei tavoli dei bar del centro storico. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso e un’intera comunità nel dolore.

