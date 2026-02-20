Irregolarità nella gestione degli scarichi dell'impianto: è quanto hanno accertato i carabinieri di Arbus, supportati di militari del NOE di Cagliari, nel corso di un'ispezione in un'officina di autoriparazioni e revisioni situata nella zona industriale del paese.

Secondo quanto accertato dai militari, i due titolari dell'attività non erano iun possesso delle autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali.

L'ispezione ha evidenziato come l'area produttiva risultasse sprovvista di un adeguato sistema di raccolta, convogliamento, separazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali esterni, con conseguente potenziale rischio per l'ecosistema circostante.

Le violazioni riscontrate hanno portato alla denuncia nei confronti dei due imprenditori. È stata disposta, inoltre, la chiusura parziale dell’attività, per quel che riguarda l’area destinata all'officina meccanica.

Il provvedimento restrittivo rimarrà in vigore sino al completo adeguamento dei locali e degli impianti alla normativa regionale di riferimento.

