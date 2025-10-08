Serramanna piange Giacomo Pilloni, il sindaco: «Un pensiero per i feriti, lottate per stare tra noi»Schianto mortale sulla 196 a Villasor, cordoglio e preoccupazione del primo cittadino del paese da cui sono partiti la vittima e altri due dei coinvolti, ora in ospedale
«Stamattina un grave incidente stradale ha portato via la vita di Giacomo Pilloni. Ai familiari, agli amici, ai conoscenti va la mia e la nostra vicinanza».
Dopo un primo momento di terribile dolore e smarrimento, il sindaco di Serramanna, Gabriele Littera, manifesta così il cordoglio per la morte di un suo concittadino nell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6,30 sulla Statale 196, in territorio di Villasor, a poca distanza dalla base dell’Aeronautica.
«Con Giacomo ci conoscevamo da bambini, abbiamo trascorso tantissimi momenti di festa assieme con le famiglie ed era una di quelle persone luminose, con una grande vitalità, un entusiasmo ed una allegria contagiosa. Mancherà a tutti», scrive Littera. Che un pensiero, d’obbligo, anche per gli altri coinvolti che viaggiavano con Pilloni a bordo dell’Alfa che si è schiantata con una Cinquecento, lungo il rettilineo.
«Con Giacomo viaggiavano diversi altri nostri concittadini», dice il sindaco, «e allora in questo momento al dolore per lui dobbiamo tutti affiancare un pensiero di speranza per loro. Lottate con tutte le forze che avete e restate ancora con noi».
(Unioneonline/E.Fr.)