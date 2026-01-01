Due nascite a cavallo tra il 2025 e il 2026 aprono l’anno con un messaggio di speranza per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale.

Alle 8.49 del 1° gennaio 2026 è nato Francesco Sergio: 3.320 grammi, figlio di genitori residenti nel Medio Campidano. Si chiama Cecilia l’ultima nata nel 2025: è venuta alla luce il 31 dicembre alle h 00.13 e ha pesato 2.980 grammi.

«Abbiamo fermato il trend negativo di parti degli ultimi 4 anni, dal Covid in poi e con la ristrutturazione in corso ci sono stati solo cinque parti in meno dello scorso anno, segno che avere un reparto accogliente costituisce il presupposto per apprezzare anche la qualità dell’assistenza che da sola non premiava, considerando anche che a livello nazionale si perde il 7-8% ogni anno», afferma il dottor Antonio Campiglio, direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia.

«Sul fronte della ginecologia abbiamo registrato un aumento degli interventi chirurgici del 25% ( +130). E la qualità e la varietà della nostra offerta chirurgica fa arrivare pazienti da altre Asl (sassari, Olbia, Iglesias e Cagliari) e di questo siamo orgogliosi».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata