Un 55enne ubriaco alla guida, un giovane dii 21 anni in possesso di marijuana e ketamina.

È l’esito dei controlli del sabato sera effettuati dai carabinieri a Villacidro, San Gavino e Gonnosfanadiga. Nel corso delle attività sono stati complessivamente controllati 44 veicoli e 65 persone.

Patente ritirata e auto sequestrata per il 55enne positivo all’alcol test. Il 21enne che aveva con sé 27 grammi di cannabis e 0,5 di ketamina è stato invece deferito in stato di libertà, sequestrati anche 100 euro ritenuti provento dello spaccio.

(Unioneonline)

