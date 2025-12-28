Mariijuana, ketamina e conducenti ubriachi: notte di controlli nel Medio CampidanoNei guai un 55enne e un 21enne
Un 55enne ubriaco alla guida, un giovane dii 21 anni in possesso di marijuana e ketamina.
È l’esito dei controlli del sabato sera effettuati dai carabinieri a Villacidro, San Gavino e Gonnosfanadiga. Nel corso delle attività sono stati complessivamente controllati 44 veicoli e 65 persone.
Patente ritirata e auto sequestrata per il 55enne positivo all’alcol test. Il 21enne che aveva con sé 27 grammi di cannabis e 0,5 di ketamina è stato invece deferito in stato di libertà, sequestrati anche 100 euro ritenuti provento dello spaccio.
(Unioneonline)