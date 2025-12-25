Un nuovo incidente stradale si è verificato oggi a pochi chilometri da Villacidro, dove nella giornata di ieri ha perso la vita la giovane Noemi Collu, 37 anni, in un tragico schianto.

Secondo le prime informazioni, un’auto è uscita di strada autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Al momento non è chiaro chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’incidente né se vi siano altre persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Restano da chiarire le cause dell’uscita di strada e le condizioni degli eventuali occupanti del veicolo.

