In auto nascondeva due telefoni rubati a un concerto a Cagliari: denunciato a VillacidroVentitreenne accusato di ricettazione: gli apparecchi individuati grazie a un sistema di tracciamento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
I carabinieri lo hanno scoperto con due telefoni cellulari risultati rubati a Cagliari lo scorso 28 dicembre durante un concerto. Per questo un ventitreenne di Villacidro, disoccupato, è stato denunciato per ricettazione.
Il giovane è stato individuato in pieno centro, mentre si trovava a bordo della propria autovettura, con un atteggiamento sospetto. Dalla perquisizione è emerso che tenesse i due apparecchi, un iPhone 13 e un 11, sotto il sedile.
Che fossero stati rubati è emerso grazie all’analisi dei dati di tracciamento di alcune applicazioni di cui gli smartphone erano dotati. Una volta accertati i numeri di seriali corrispondenti a quelli denunciati, sono stati restituiti al legittimo proprietario.
(Unioneonline/E.Fr.)