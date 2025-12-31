I carabinieri lo hanno scoperto con due telefoni cellulari risultati rubati a Cagliari lo scorso 28 dicembre durante un concerto. Per questo un ventitreenne di Villacidro, disoccupato, è stato denunciato per ricettazione.

Il giovane è stato individuato in pieno centro, mentre si trovava a bordo della propria autovettura, con un atteggiamento sospetto. Dalla perquisizione è emerso che tenesse i due apparecchi, un iPhone 13 e un 11, sotto il sedile.

Che fossero stati rubati è emerso grazie all’analisi dei dati di tracciamento di alcune applicazioni di cui gli smartphone erano dotati. Una volta accertati i numeri di seriali corrispondenti a quelli denunciati, sono stati restituiti al legittimo proprietario.

