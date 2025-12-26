Aggressioni verbali, comportamenti molesti e minacce anche di morte.

I Carabinieri della Stazione di Sanluri, con il supporto del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un disoccupato di 39 anni accusato di atti persecutori.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una articolata attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Sanluri, avviata a seguito delle querele presentate da alcune donne che avevano denunciato un prolungato clima di vessazioni e intimidazioni a partire dal settembre 2023 e fino ai primi giorni di dicembre 2025.

Nel corso dell’operazione l’uomo è stato rintracciato a casa sua, accompagnato in caserma e portato in carcere a Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

