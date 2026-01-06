“Aspettando la Befana” è ormai un appuntamento immancabile nella programmazione natalizia di Pabillonis, capace ogni anno di richiamare famiglie, bambini e curiosi appassionati di tradizioni locali. Ieri sera, nella Casa Museo di via Tasso, l’atmosfera si è riempita di profumi, racconti e gesti antichi: pane appena sfornato, formaggi locali e piatti di malloreddus fumanti con salsiccia hanno scandito la serata. A rendere il tutto ancora più coinvolgente, la dimostrazione dal vivo della lavorazione del formaggio e della ricotta, seguita con interesse dai presenti, tra spiegazioni, curiosità e assaggi, accanto al fuoco.

L’iniziativa, ormai diventata un classico di fine feste, è stata organizzata dal Gruppo Folk Santu Juanni e dall’associazione Officine Sonore, con il patrocinio del Comune. La Befana è poi arrivata, immancabile, e ha dialogato con grandi e piccoli, regalando sorrisi e momenti di convivialità. La vecchia nonnina in sella alla scopa è tornata in paese anche questo pomeriggio, martedì 6, nel salone parrocchiale, dove, tra una tombolata e l’altra ha distribuito i dolcetti ai bambini. Un appuntamento che conferma quanto le tradizioni, quando sono condivise, sappiano ancora essere il cuore pulsante della comunità in un rito collettivo che si rinnova, capace di unire generazioni diverse.

Giovanni G. Scanu

