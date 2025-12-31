San Gavino, vinti 50mila euro al SuperenalottoLa giocata fortunata al bar Congia. Parte la caccia al vincitore
La dea bendata bacia San Gavino Monreale e porta la bellezza di 50mila euro in una delle ultime estrazioni speciali del Superenalotto.
La vincita è stata realizzata nello storico ‘Bar Congia’ di via Roma aperto sin dal lontano 1920 e ora gestito da Annalisa Pilloni e da Raffaele Podda: "Non ho idea di chi possa avere realizzato questa vincita, - spiega quest’ultimo - ma spero che i 50mila euro siano andati a una persona che magari ne ha bisogno. Invito le persone a controllare il codice della giocata che compare in basso alla schedina del superenalotto”.
Nello stesso giorno un altro giocatore ha portato a casa 504 euro ed è venuto a riscuotere la quota: in questo caso si tratta di un vincitore non di San Gavino, ma di uno dei paesi vicini’.
Non è la prima volta che si realizza una vincita consistente come evidenzia Raffaele Podda: "Anche nel mese di ottobre una estrazione del superenalotto ha regalato 10mila euro a un giocatore che è venuto nella nostra attività: non sappiamo chi possa avere vinto”. Così è partita la caccia al fortunato vincitore ma non sarà facile trovarlo perché i soldi saranno riscossi in banca.
Raffaele Podda e Annalisa Pilloni portano avanti la propria attività imprenditoriale con tanti sacrifici e sono sempre presenti in occasione di importanti manifestazioni come la mostra dello zafferano: "È importante – spiega Raffaele Podda – distribuire gli eventi in tutta la via Roma per venire incontro a tutte le attività commerciali che possono trarne beneficio”.