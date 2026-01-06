Dalla Germania al rientro in Sardegna per coronare un sogno. Così Daniel, un bel bambino di 7 anni emigrato nella città di Oldenburg e nato a San Gavino Monreale nel 2018 con una grave malformazione a tutti e 4 gli arti, senza piedi e mani, ha potuto incontrare i giocatori del Milan per un momento emozionante che non dimenticherà mai. Con lui erano presenti la mamma Erika, il padre Giuseppe, la sorellina e i volontari dell’associazione Charlie Brown, che ha permesso l’incontro al Thotel di Cagliari, dove erano alloggiati i giocatori rossoneri.

«Quando mio figlio Daniel ha visto Leao – racconta la mamma Erika - gli è andato incontro tutto contento e ha urlato il suo nome. I giocatori Gabbia, Bartesaghi, Ricci, Leao, Rabiot sono stati molto carini con Daniel: lo hanno abbracciato, gli hanno chiesto come si chiamava e se volesse fare la foto. I calciatori ci hanno firmato le magliette e hanno scambiato qualche parola con Daniel».

Gian Luigi Pittau

