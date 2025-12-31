Via Santa Croce è una delle strade del centro storico che necessita di maggiore manutenzione per la presenza di grandi lastroni in granito, che sono in parte disconnessi. Un fatto che crea non pochi disagi e rischi per l’incolumità dei pedoni e degli automobilisti. Così l’amministrazione comunale ha trovato le risorse per un intervento di sistemazione urgente della pavimentazione della strada. Lo annuncia il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: ‘Dopo l'avvio dei lavori nel lastricato di via Santa Severa e via Convento, con l'impegno di circa 50mila euro (derivante dai proventi della legge Bucalossi, che quest'anno ha avuto un record di entrate, pari a 110mila euro), la giunta comunale ha deliberato il progetto esecutivo per il rifacimento del lastricato di via Santa Croce’. Così saranno sostitute, ripristinando il fondo, le lastre di granito che sono disconnesse e sarà risolto finalmente il problema che ha creato tanti disagi ai pedoni e bici che transitano in questa strada del centro. ‘In questo modo – aggiunge il sindaco - proseguono i lavori di riqualificazione e di miglioramento della viabilità urbana per favorire il transito a piedi e rianimare le attività commerciali del centro storico’. E proprio per la sicurezza dei pedoni l’amministrazione comunale ha sistemato diversi passaggi pedonali rialzati in via Roma in corrispondenza dell’ospedale, in viale Trieste e all’ingresso del paese in via Villacidro.

