Incidente mortale questa mattina intorno alle 6,30 sulla Statale 196, nel territorio del comune di Villasor.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500, con a bordo una donna, e un’Alfa Romeo 159, su cui viaggiavano quattro persone, si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto è morto quarantacinquenne residente a Serramanna: si chiamava Giacomo Pilloni. Era diretto a Cagliari, dove lavorava: con lui c’erano tre colleghi.

Gli altri occupanti dei veicoli sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati dai sanitari del 118 negli ospedali di Cagliari e Sanluri, tutti in codice rosso. Sono Jessica Pini di Decimomannu, Alessio Tanca, Michele Cocco e Giampiero Lecca (questo ultimi tutti di Serramanna).

Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Nuraminis e Serramanna, che stanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.

La carreggiata in direzione di Decimomannu è rimasta a lungo chiusa, con il traffico deviato sulla Sp7.

Il sindaco di Seramanna, Gabriele Littera: «Dolore per Giacomo, un pensiero ai feriti».

