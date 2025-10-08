Incidente mortale questa mattina intorno alle 6,30 sulla Statale 196, nel territorio del comune di Villasor. 

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500, con a bordo una donna, e un’Alfa Romeo 159, su cui viaggiavano quattro persone, si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto è morto quarantacinquenne residente a Serramanna: si chiamava Giacomo Pilloni.  Era diretto a Cagliari, dove lavorava: con lui c’erano tre colleghi. 

Gli altri occupanti dei veicoli sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati dai sanitari del 118 negli ospedali di Cagliari e Sanluri, tutti in codice rosso. Sono Jessica Pini di Decimomannu, Alessio Tanca,  Michele Cocco e Giampiero Lecca (questo ultimi tutti di Serramanna). 

Nessuno sarebbe in pericolo di vita. 

Incidente mortale, la vittima è Giacomo Pilloni
Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Nuraminis e Serramanna, che stanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.

La carreggiata in direzione di Decimomannu è rimasta a lungo chiusa, con il traffico deviato sulla Sp7.  

Il sindaco di Seramanna, Gabriele Littera: «Dolore per Giacomo, un pensiero ai feriti».

