Samassi si prepara ad accogliere la 45^ edizione della “Marcialonga del carciofo”, in programma domenica 15 marzo, con partenza dal campo sportivo di Via Togliatti. La manifestazione, organizzata dall’Atletica Mariano Scano, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della 36^ edizione della Sagra del carciofo di Samassi, capace di unire sport, partecipazione e valorizzazione delle tradizioni locali. La giornata inizierà alle 9.30 con il ritrovo dei partecipanti presso il campo sportivo di via Togliatti. Alle 10 prenderà il via la “Zampettata del Carciofo”, una camminata dedicata a chi desidera partecipare insieme al proprio cane, vera novità di quest’anno. Il percorso previsto è di 5 chilometri, articolato in due giri da 2,5. A seguire, alle 11, partirà la camminata non competitiva “Tutti in Marcia”, aperta a tutti e pensata per coinvolgere cittadini, famiglie, appassionati di sport e amanti delle attività all’aria aperta. Anche in questo caso il percorso sarà di 5 chilometri, con doppio giro da 2,5 chilometri.

La Marcialonga del Carciofo rappresenta da oltre quarant’anni un momento di aggregazione e promozione del territorio, capace di coinvolgere partecipanti di tutte le età. L’evento unisce l’attività sportiva alla convivialità, valorizzando allo stesso tempo uno dei prodotti simbolo della zona: il carciofo.

«Quest’anno non ci sarà la storica corsa competitiva perché i giudici saranno impegnati in un corso di aggiornamento della Fidal, ma sarà possibile comunque prendere parte alla non competitiva da 5 km - dice Michela Sanna, presidente dell’Asd atletica Mariano Scano -. Inoltre, abbiamo previsto la “Zampettata del carciofo”, una passeggiata che permetterà a cani e padroni di trascorrere una mattinata all’aria aperta, organizzata in collaborazione con l’Asd Dog is my passion di Serramanna. L’obiettivo, comunque, è tornare a ospitare i runners di tutta l’Isola per la corsa competitiva già dalla prossima edizione».

