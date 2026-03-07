Un numeroso pubblico ha partecipato alla conferenza tenuta da Lorenzo Braina nel Teatro Murgia. L’incontro ha coinvolto circa centocinquanta persone interessate alle tematiche sull’educazione familiare. Il pubblico ha ascoltato l'educatore e divulgatore pedagogico in merito ad una tematica molto sentita nel paese come quella di "Educazione e Famiglia". Nella serata le persone presenti hanno partecipato con attenzione, ponendo domande, comunicando con sguardi e emozioni condivise.

Dalla relazione dell’educatore e dalle domande fatte dai partecipanti è emerso senza ombra di dubbio che «le famiglie sono l'ambito ideale per l'educazione dei bambini: sono piccoli gruppi intimi, che facilitano l'apprendimento di regole di comportamento coerenti, sono inoltre legate a vari ambienti esterni nei quali i bambini possono essere gradualmente introdotti».

Lorenzo Braina al termine ha commentato: «Questi incontri ricordano quanto sia importante creare spazi di ascolto e confronto, dove le parole diventano occasione per pensare, condividere e sentirsi meno soli nel compito educativo. A Guspini ho trovato una comunità attenta, partecipata e desiderosa di fermarsi a riflettere insieme su temi che toccano la vita di tutti noi. Grazie per l’accoglienza al Comune di Guspini e all’Associazione Festeggiamenti Santa Maria Assunta per aver organizzato e reso possibile questo incontro. Sono incontri che restano».

© Riproduzione riservata