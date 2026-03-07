Guspini, grande partecipazione alla conferenza sull’Educazione e FamigliaL’incontro ha coinvolto circa centocinquanta persone interessate alle tematiche sull’educazione familiare
Un numeroso pubblico ha partecipato alla conferenza tenuta da Lorenzo Braina nel Teatro Murgia. L’incontro ha coinvolto circa centocinquanta persone interessate alle tematiche sull’educazione familiare. Il pubblico ha ascoltato l'educatore e divulgatore pedagogico in merito ad una tematica molto sentita nel paese come quella di "Educazione e Famiglia". Nella serata le persone presenti hanno partecipato con attenzione, ponendo domande, comunicando con sguardi e emozioni condivise.
Dalla relazione dell’educatore e dalle domande fatte dai partecipanti è emerso senza ombra di dubbio che «le famiglie sono l'ambito ideale per l'educazione dei bambini: sono piccoli gruppi intimi, che facilitano l'apprendimento di regole di comportamento coerenti, sono inoltre legate a vari ambienti esterni nei quali i bambini possono essere gradualmente introdotti».
Lorenzo Braina al termine ha commentato: «Questi incontri ricordano quanto sia importante creare spazi di ascolto e confronto, dove le parole diventano occasione per pensare, condividere e sentirsi meno soli nel compito educativo. A Guspini ho trovato una comunità attenta, partecipata e desiderosa di fermarsi a riflettere insieme su temi che toccano la vita di tutti noi. Grazie per l’accoglienza al Comune di Guspini e all’Associazione Festeggiamenti Santa Maria Assunta per aver organizzato e reso possibile questo incontro. Sono incontri che restano».