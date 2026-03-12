Continuano le operazioni dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari contro l’abusivismo e le discariche non autorizzate, purtroppo in abbondanza nel territorio.

Un’area di oltre 2mila metri quadri è stata sequestrata a Sardara dai militari della locale stazione, con la collaborazione dei colleghi del Noe e della Stazione di Guspini.

Gli accertamenti hanno coinvolto il titolare di un’officina che si trova nel centro urbano, e sono stati estesi a un terreno agricolo di circa 2.400 mq in uso all’indagato, che nell’appezzamento gestiva un’attività di autodemolizione senza autorizzazioni e in spregio a tutte le normative ambientali.

Il terreno era stato trasformato in un deposito incontrollato di rifiuti, anche pericolosi: ammassati veicoli fuori uso, pneumatici, metalli ferrosi e componenti in plastica. L'attività di stoccaggio, inoltre, veniva condotta in completa assenza di un sistema di gestione e depurazione delle acque reflue industriali, operando per di più su superfici in parte prive di impermeabilizzazione ed esponendo il sottosuolo a un concreto rischio di inquinamento. Tra i vari veicoli, anche un’auto con il numero di telaio reso volutamente illeggibile.

L’area è stata sequestrata, l’imprenditore deferito, deve rispondere delle accuse di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, gestione non autorizzata di veicoli fuori uso, scarico abusivo di acque reflue industriali e contraffazione o alterazione di segni distintivi.

(Unioneonline/L)

