Tutto pronto a Samassi per i primi appuntamenti della 36ª Sagra del carciofo, manifestazione che ogni anno celebra uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura del Medio Campidano. A partire da giovedì 12 marzo il carciofo sarà protagonista assoluto tra degustazioni, laboratori e incontri di approfondimento. I visitatori avranno l’occasione di scoprire il gusto e la versatilità del carciofo Violetto di Samassi, proposto in numerose varianti della tradizione locale e abbinato anche alle birre artigianali, per un percorso gastronomico che unisce innovazione e cultura del territorio. Accanto agli appuntamenti dedicati al gusto, non mancheranno i momenti di riflessione sul valore economico e ambientale di questa coltura. Tra gli eventi più attesi la tavola rotonda in programma venerdì 13 marzo, dedicata alla tutela e alla valorizzazione della filiera del carciofo e alle prospettive dell’agro-biodiversità nei distretti rurali.

Questo il programma dei primi due giorni: giovedì 12 marzo si comincia al mattino (dalle 9 alle 12) con un laboratorio di degustazione dedicato alla Comunità del cibo e dell’agro-biodiversità, con merenda a base di carciofo. L’iniziativa, curata da Agenzia Laore Sardegna in collaborazione con la ditta Convivium, è rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado. Nel pomeriggio, dalle 18 alle 20, spazio alla degustazione guidata dei piatti tradizionali a base di carciofo Violetto, in abbinamento alle birre artigianali. L’appuntamento, curato ancora da Laore, si terrà al ristorante Sole Luna ed è riservato agli invitati.

Venerdì 13 marzo la giornata si aprirà alle 8.30 con i laboratori didattici sulla terra cruda curati dal collettivo Atelier Terrapia e rivolti agli alunni della scuola primaria, ospitati al CED Terra in via San Geminiano. Alle 12 spazio a un nuovo momento dedicato al gusto con il laboratorio di degustazione sensoriale “L’arte della birra artigianale e del pane”, guidato da Valeria Usai e Giangiacomo Mangiantini, ancora al ristorante Sole Luna (prenotazioni attraverso il portale Domus e Lollas de Samassi – L’altra Sardegna). Nel pomeriggio, alle 17.30, l’Aula consiliare del Comune ospiterà la tavola rotonda “Valorizzazione della filiera del carciofo. Agro-biodiversità e distretti rurali. Stato di attuazione della L.R. n. 16/2014”, promossa dal Comune di Samassi insieme all’Agenzia Laore. Un primo assaggio di un programma ricco di iniziative che, nei prossimi giorni, porterà nel paese produttori, esperti e visitatori nel segno del carciofo e della tradizione agricola del territorio.

© Riproduzione riservata