Smaltiva veicoli fuori uso in una enorme area adibita a discarica abusiva, senza alcuna autorizzazione e in spregio a tutte le norme ambientali.

Succede a Pabillonis, in pieno centro abitato, in un terreno adiacante all’abitazione privata di un 45enne che è stato deferito e ora deve rispondere delle accuse di gestione non autorizzata di rifiuti e di molteplici violazioni relative al corretto trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso.

Il blitz, mirato, è scattato questa mattina ad opera dei carabinieri della locale Stazione, che hanno operato in sinergia con il personale della polizia locale, chiudendo l’attività e sequestrando il terreno, di circa 2.400 metri quadri.

I militari hanno accertato che l’uomo, disoccupato, aveva allestito un vero e proprio sito di stoccaggio illecito derivante probabilmente da un’attività di riparazione autoveicoli. All’interno auto fuori uso e cumuli di componenti e materiali meccanici smontati e accantonati in spregio ad ogni direttiva ambientale.

