Qualche giorno fa Villanovafranca ha salutato il suo carabiniere Ignazio Serra. Per il 60enne, ormai ex Brigadiere capo e residente a Guamaggiore, arriva il traguardo della pensione. Lui che, dal 2 agosto 1999, ha rappresentato una presenza costante, discreta e autorevole per la comunità.

Dopo 27 anni di servizio, lascia un segno profondo fatto di professionalità, dedizione e umanità. Per tanti cittadini è stato un punto di riferimento stabile per la sicurezza e il supporto quotidiano. Da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Castangia una targa commemorativa e una lettera ricca di emozioni. Nel messaggio di commiato, firmato dal sindaco, si sottolineano equilibrio, fermezza e sensibilità dimostrati in quasi tre decenni. «Se per te è stato un onore servire questa comunità, per noi è stato un onore averti al nostro fianco per quasi tre decenni. A nome della comunità desideriamo ringraziarti per ciò che hai rappresentato e continuerai a rappresentare: un modello di dedizione al dovere, di correttezza e di vicinanza alla gente. Siamo certi che chi verrà dopo di te troverà un’eredità preziosa, fatta di lavoro serio, rispetto e profondo senso dello Stato».

Anche Serra ringrazia la comunità per l’affetto e la collaborazione ricevuti negli anni, ricordando con emozione il lungo servizio svolto a Villanovafranca e sottolineando come «il legame con il paese resterà sempre una parte importante della mia vita».

