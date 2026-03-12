Gonnosfanadiga, nasconde un fucile detenuto illegalmente: denunciato un allevatoreVerifiche in corso sul probabile utilizzo per degli omicidi
Nel corso della mattinata odierna, durante un servizio finalizzato al controllo delle aziende agricole e degli ovili situati nelle aree rurali, i Carabinieri di Guspini, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e in collaborazione con il personale veterinario dell'ASL del Medio Campidano, hanno denunciato in stato di libertà un allevatore del luogo.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, gestiva un’azienda agricola a Gonnosfanadiga. Durante le verifiche, i militari hanno approfondito il controllo anche nelle aree circostanti i fabbricati scoprendo, grazie a un’attenta perquisizione, un fucile semiautomatico calibro 12, nascosto nel terreno e avvolto in un panno che lo proteggesse dalle intemperie. Insieme all'arma, detenuta illegalmente e priva di qualsiasi giustificazione, sono state rinvenute anche ventiquattro cartucce caricate a pallettoni.
Le operazioni di ricerca sono state poi estese ai veicoli dell'allevatore. All'interno della sua macchina, i Carabinieri hanno trovato alcuni grammi di marijuana, riconducibili a un uso di natura personale. Alla luce di quanto emerso, il fucile e le munizioni sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i necessari accertamenti, volti a verificare l'eventuale utilizzo dell'arma in precedenti episodi delittuosi.
La sostanza stupefacente, invece, è stata sequestrata in via amministrativa. L'uomo dovrà ora rispondere del reato di detenzione illegale di armi da fuoco ed è stato, inoltre, segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.
(Unioneonline/n.s.)