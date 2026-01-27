L’incidente
Gonnosfanadiga, scontro tra auto e autospurgo: due feritiIl più grave è stato trasportato in codice rosso al Brotzu
Incidente a Gonnosfanadiga tra un auto e un autospurgo. Il bilancio è di due feriti. Il più grave, il conducente dell’auto, ha riportato un trauma cranico e fratture varie ed è stato trasportato in codice rosso al Brotzu con l’elisoccorso.
Il conducente dell’autospurgo invece è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di San Gavino Monreale.
