Incidente a Gonnosfanadiga tra un auto e un autospurgo. Il bilancio è di due feriti. Il più grave, il conducente dell’auto, ha riportato un trauma cranico e fratture varie ed è stato trasportato in codice rosso al Brotzu con l’elisoccorso.

Il conducente dell’autospurgo invece è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di San Gavino Monreale.

