Sardara, videosorveglianza del bar irregolare: denunciata la titolareAlla trentatreenne anche una multa di 387 euro
Stamattina i militari di Sardara, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari, hanno effettuato un servizio mirato alla verifica del rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza negli esercizi commerciali.
L’attività ispettiva ha interessato un bar del paese. Al termine degli accertamenti, la titolare dell’attività, una commerciante di 33 anni, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica.
Secondo quanto emerso durante il controllo, all’interno del locale era stato installato un impianto di videosorveglianza idoneo al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, senza il necessario accordo sindacale né l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, come previsto dalla normativa vigente.
Per la violazione riscontrata è stata contestata un’ammenda pari a 387,25 euro. L’Autorità giudiziaria è stata informata dal Nil, che procederà per gli aspetti di competenza.
(Unioneoline/Fr.Me.)