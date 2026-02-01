Colto in flagranza mentre cercava di rubare nella scuola “Michelangelo Buonarroti”, a Serramanna.

Un uomo di 49 anni, senza fissa dimora originario di Decimomannu e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri.

I militari – si legge in un comunicato dell’Arma - stavano effettuando proprio un servizio di controllo per contrastare il fenomeno, sempre più frequente, dei furti notturni all’interno delle scuole. E nell’occasione hanno sorpreso il 49enne all’interno dell’istituto, dove si era introdotto dopo aver forzato la porta posteriore mediante l’utilizzo di arnesi da scasso.

L’uomo è stato subito bloccato e perquisito, sequestrato l’arnese da scasso usato per introdursi nella scuola. Poi, ricostruita la vicenda ed espletate le formalità di rito, il 49enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della decisione del pm di turno.

(Unioneonline)

