Meloni-angelo? Nel 2003 a San Gavino “immortalati” sindaco e parrocoLa vicenda dell’affresco restaurato con il volto della premier ricorda quanto accadde 23 anni fa in Sardegna, con il primo cittadino ritratto su un’opera bronzea
L’angelo con il viso di Giorgia Meloni? Il caso che scuote in questi giorni gli ambienti della politica romana ha riportato San Gavino al 2003. In quell’anno, poco prima di Natale, venne svelata l’opera bronzea realizzata sul portone della chiesa di Santa Chiara nella quale erano rappresentati anche il sindaco e il parroco del tempo, rispettivamente Fedele Melas e don Fiorenzo Pau, ora entrambi scomparsi.
«Forse allora fu una scelta che si poteva evitare - dicono oggi nel paese dello zafferano - ma almeno ci resta il ricordo».
