Nel corso della notte appena trascorsa, i carabinieri di Sanluri hanno denunciato a piede libero un operaio di 39 anni, originario e residente a San Gavino Monreale, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato ritenuto responsabile di guida in stato di ebrezza e del mancato rispetto dell’alt impartito dagli agenti su strada.

L’intervento ha avuto origine in via Carlo Felice, dove i militari, impegnati in un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno notato una Volkswagen Golf compiere una manovra particolarmente pericolosa.

Nonostante l’immediata segnalazione dei carabinieri che intimavano all’uomo di fermarsi, il conducente ha scelto di ignorare l’ordine, accelerando bruscamente e dando vita a un tentativo di fuga per le vie del centro abitato.

Tuttavia, l’inseguimento è durato pochi istanti: la pattuglia è riuscita a intercettare e bloccare definitivamente il veicolo nella vicina via Rinascita. Una volta messo in sicurezza l’uomo, i carabinieri l’hanno sottoposto al test dell’etilometro, il cui esito è risultato positivo. I militari hanno provveduto al ritiro immediato della patente e al fermo amministrativo del veicolo.

(Unioneonline/n.s.)

