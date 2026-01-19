il rogo
19 gennaio 2026 alle 08:06aggiornato il 19 gennaio 2026 alle 09:53
Fiamme in un appartamento a Villacidro, l’incendio partito dal caminettoAll’alba l’intervento dei Vigili del fuoco
Vigili del fuoco in azione stamattina all’alba per un incendio in un appartamento a Villacidro al secondo piano di una palazzina. In fiamme il tetto di una casa.
Immediato l’allarme con l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento. Il rogo avrebbe interessato il tetto strutturato in legno e anche alcuni arredi all’interno dell’appartamento.
Dalle prime informazioni sembra che l’incendio sia divampato dal caminetto.
