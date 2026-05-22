C’è ansia e preoccupazione a casa di Davide Salis, 34 anni di Selargius, scomparso dalla serata di ieri. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione intorno alla mezzanotte del 22 maggio e da quel momento ha fatto perdere le sue tracce. La famiglia ha denunciato la scomparsa e lanciato un appello sui social chiedendo la massima condivisione.

Salis è alto circa 180 centimetri, corporatura normale, capelli castani brizzolati e occhi castani. Al momento della scomparsa indossava una tuta nera. Si è allontanato da casa, in via Verdi a Selargius, a bordo di un furgone Ford Transit con targa DT787RB.

I familiari invitano chiunque possa avere informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine al 112 oppure la famiglia ai numeri 389 2588244 e 328 7515126, anche per segnalazioni ritenute apparentemente poco rilevanti. Ogni dettaglio, sottolineano i parenti, potrebbe essere utile per riportarlo a casa sano e salvo.

(Unioneonline/v.f.)

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