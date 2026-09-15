Un lungo applauso ha salutato a Serramanna il feretro di Federico Chia all’uscita dalla chiesa di San Leonardo, dove si sono celebrate le esequie dello sfortunato 17 enne deceduto in seguito allo schianto del suo scooter contro un muro.

Il dramma nella notte tra sabato e domenica, che ha gettato nel lutto l’intera comunità locale. E annientato i genitori di Federico e il fratello.

«Sei in ogni nostro respiro», è la frase che gli amici, centinaia, del giovane si sono fatta stampare sulle t-shirt bianche. E sulle spalla la scritta Chia: il cognome di Federico è che era usato, confidenzialmente, dagli amici per chiamarlo.

La maglietta indossata dagli amici

I ragazzi, un esercito bianco, hanno fatto da picchetto d’onore al corteo funebre, partito dalla chiesa di San Leonardo, dove il parroco don Giuseppe Pes ha celebrato l’omelia funebre, al cimitero, dove il giovane è stato tumulato.

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