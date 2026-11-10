«Questa mattina, sul volo Aeroitalia Fiumicino–Cagliari, sono stato testimone di una situazione a dir poco incredibile».

Inizia così il racconto, affidato ai social, di Gianfranco Satta, ex assessore regionale, oggi consigliere, in partenza da Roma con decollo previsto alle 6.20 per fare rientro in Sardegna.

«Appena saliti a bordo, – scrive Satta – già seduti nei posti assegnati, l’aereo, con i motori avviati, si spegne per ben tre volte. Fortunatamente siamo ancora fermi nel piazzale».

«Alle mie richieste di spiegazioni – prosegue Satta - mi viene risposto che si tratta di un semplice “problemino elettrico”. Dopo circa mezz’ora, però, ci viene comunicato che sarebbe meglio cambiare aereo. Un “problemino” che, evidentemente, tanto piccolo non era!».

«Non è accettabile – afferma Satta – che un aereo, dopo essersi spento per tre volte prima del decollo, venga inizialmente liquidato con un generico “problemino elettrico”, salvo poi decidere, mezz’ora dopo, di sostituirlo. I passeggeri hanno diritto a spiegazioni chiare e a sapere cosa sia realmente accaduto. La sicurezza non ammette superficialità, tanto meno quando si trasportano persone. A questo punto, – conclude Satta, che assieme agli altri passeggeri è poi salito su un altro aereo – sarebbe opportuno che l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, si adoperasse per anticipare l’addio di Aeroitalia alla Sardegna. Perché, francamente, prima se ne va, meglio è!».

(Unioneonline)

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