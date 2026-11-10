Primo atto a Sassari del processo sull’omicidio di Cinzia Pinna, uccisa il 12 settembre dello scorso anno nella tenuta di Conca Entosa, a Palau. Davanti alla Corte d’Assise c’è l’imprenditore di Arzachena Emanuele Ragnedda, 42 anni, per rispondere dei reati di omicidio volontario aggravato da crudeltà, motivi abbietti e sevizie, occultamento di cadavere, calunnia e cessione di cocaina.

Nelle ultime ore è stata confermata la richiesta di rito abbreviato da parte delle difese, sarà questo il probabile atto di avvio del processo. La pm Noemi Mancini ha coordinato le indagini sui fatti che risalgono al 12 settembre del 2025, avvenuti a Conca Entosa, la tenuta di Ragnedda (noto per la produzione del vermentino più costoso del mondo) nelle campagne di Palau. I difensori dell’imprenditore, Luca Montella e Gabriele Satta, avevano già chiesto al gup di Tempio il rito abbreviato (istanza rigettata dal giudice) e oggi torneranno alla carica. Il rito alternativo consentirebbe di ottenere un considerevole sconto di pena. Cinzia Pinna, 33 anni, è stata uccisa con tre colpi di pistola al viso. Parti civili saranno gli avvocati Antonella e Nino Cuccureddu, per i parenti della vittima (una nota famiglia di albergatori di Castelsardo), Nicoletta e Maurizio Mani per Luca Franciosi, secondo il pm accusato ingiustamente da Ragnedda e non è escluso anche Francesco Fùrnari, il legale che rappresenta Rosa Maria Elvo, la ex compagna di Ragnedda.

© Riproduzione riservata