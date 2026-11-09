Paura in viale Colombo, a Cagliari, per un’auto che si è ribaltata all’altezza del semaforo di via Caboto.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 per i soccorsi e la Polizia locali per i rilievi.

Ancora in corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Inevitabili i disagi alla viabilità in tutta la zona.

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