Primo passo, la convocazione di un Consiglio comunale «aperto alla cittadinanza», ma anche la conferma della Giunta che aveva nominato quando si trovava agli arresti domiciliari, con decreti poi dichiarati illegittimi dal Tar. Tanto che il ricorso al Consiglio di Stato, alla luce dei nuovi sviluppi, potrebbe diventare superfluo. Franco Saba, il sindaco rieletto lo scorso 9 giugno per il terzo mandato, finito prima ai domiciliari e poi in carcere, infine rimesso in libertà il 4 novembre, ieri mattina è tornato in Comune dopo l’indagine che lo vede coinvolto per una presunta tentata concussione. «Torno a fare il sindaco – dice – ho fiducia nei giudici».

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